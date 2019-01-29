Hollanda, ekonomik göçmenlerle gerçek göçmenler arasında ayrım yapılması gerektiğini belirterek, İtalya'nın Sicilya Adası açıklarındaki bir kurtarma gemisinde bekletilen 47 düzensiz göçmeni kabul etmediğini açıkladı.

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, mültecilerin ekonomik göçmenlerden nasıl ayırt edileceğine dair uzun vadeli bir anlaşma yapılıncaya kadar herhangi bir göçmenin Sea Watch kurtarma gemisinden alınmayacağı belirtildi.

Açıklamada, uluslararası koruma hakkına sahip olmayanların, Avrupa sınırlarına vardıklarında derhal geri gönderilmeleri gerektiği vurgulandı.

IFRC'den AB ülkelerine kınama

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Başkanı Francesco Rocca ise yaptığı yazılı açıklamada, Sicilya açıklarında Sea Watch 3 adlı sivil toplum kuruluşuna ait gemide günlerdir bekletilen 47 düzensiz göçmene hiçbir AB üyesi ülkenin sahip çıkmamasını kınadı.

Cenevre Sözleşmesi'ne göre savaş halinde bile deniz kazazedelerinin korunduğunu belirten Rocca, "Bugün Akdeniz'de savaş yok. AB barış içinde. Buna rağmen Libya'da işkence ve tecavüzden kaçan insanların hayatını kimse korumuyor" değerlendirmesini yaptı.

Gemi ekibine yasal işlem tehdidi

Sea Watch'un sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, 19 Ocak'ta Libya açıklarında kurtarılan 47 düzensiz göçmenin karaya çıkarılması için İtalyan hükümetinden limanlarını açması talep edilmişti.

İtalyan hükümeti ise, geçmişte olduğu gibi limanlarının düzensiz göçmenlere kapalı olacağını duyurmuştu.

Aşırı sağ görüşlü Lig Partisi'nin lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede, Sea Watch'un gemisi için "yer yok" ifadesini kullanmıştı. Salvini, Akdeniz'de yaşanan benzer vakalarda olduğu gibi bu 47 düzensiz göçmenin de Malta tarafından kabul edilerek, AB ülkelerine dağıtılmasını istemişti.

Öte yandan, Salvini'nin Alman sivil toplum kuruluşuna ait Hollanda bayraklı gemideki ekibi yasal işlem yapmakla tehdit ettiği bildirildi. Hollanda hükümeti ise, çağrılara rağmen 47 düzensiz göçmeni hala kabul etmiş değil.

İtalya'da hükümetin aksine muhalefetten, gemideki düzensiz göçmenlere destek veren açıklamalar geliyor.

Muhalefetteki sol görüşlü Demokrat Parti'nin Genel Sekreteri ve eski Başbakan Matteo Renzi de resmi Twitter hesabından, "Biz İtalya'yız. Denizde insan var ise ilk onları kurtarırız, sonra tartışırız" diyerek İtalyan hükümetini eleştirmişti.

Kaynak: Reuters, AA