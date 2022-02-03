Hollanda Adalet Bakanı ve Dışişleri Bakanı'nın parlamentoya sunduğu ortak mektupta, terör örgütü DEAŞ'a katılan ve yargılanmak üzere Hollanda'ya getirilecek vatandaşlarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Özel bir operasyonun yürütüldüğü belirtilen mektupta, kadınların yargılanacağı çocukların ise sosyal hizmet kurumlarına bırakılacağı açıklandı.

Zaman aşımı engellenmek isteniyor

Mektupta, Suriye'nin kuzeyindeki Hol kampında bulunan kadınların ülkeye getirilmesiyle başlayabilecek kovuşturma ile olası bir "zaman aşımı"nın önüne geçmek istendiği kaydedildi.

Rotterdam Mahkemelerinin 2021'de verdiği kararda şüphelilerin birkaç ay içinde ülkeye getirilip kovuşturmaya geçilmemesi durumunda, zaman aşımı sebebiyle haklarındaki davaların düşürüleceğine hükmetmişti.

Yerel medyada çıkan haberlere göre nisan 2022'den önce kovuşturma başlatılamaması durumunda beş kadının da zamanaşımı sebebiyle cezasız kalacağı açıklanmıştı.

Hollanda hükümeti haziran 2022'de DEAŞ'a katılan bir vatandaşı ve üç çocuğu ülkeye getirmişti.

Avrupa vatandaşlarını geri almak istemiyor

Hollanda Çocuk Ombudsmanı Margrite Kalverboer ve İnsan Hakları İzleme Örgütü DAEŞ'a katılan vatandaşlarının bulunduğu kamplardaki durumun iyi olmadığını ve bu çocuklarının geri getirilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Avrupa ülkeleri güvenlik kaygılarıyla terör örgütü DEAŞ'a katılan vatandaşlarını ülkelerine almak istemiyor.