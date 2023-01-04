Yerel medyada çıkan haberlere göre, Hollanda ulusal hava yolu şirketi KLM personelinin, uçuşlarda FFP2 maskesi ve sadece personel için ayrılan bir tuvaleti kullanabileceği bilgisi verildi.

KLM şirketinin aldığı ek önlemlerin, sendikaların personel adına endişelerini dile getirmelerinin ardından geldiği kaydedildi.

Uçaktaki hizmetin, daha az "uzun süreli temas anı" olacak şekilde ayarlanacağı ifade edilen haberde, KLM personelinin dilerlerse koruyucu gözlük de takabileceği aktarıldı.

Çin'den gelen yolcular ve personel için normal maskenin zorunlu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Çin'den gelenlere ücretsiz COVID-19 testi

Hollanda Sağlık Bakanı Ernst Kuipers geçen hafta, 5 Ocak'tan itibaren Çin'den Hollanda'ya gelen yolculara Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda ücretsiz COVID-19 testi dağıtılacağını belirtmişti.

Kuipers yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünden (RIVM), olası yeni bir varyantın hızla tespit edilebilmesi için havalimanı çevresindeki kanalizasyon suyu denetimini yoğunlaştırmasını istediğini aktarmıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 26 Aralık 2022'de, COVID-19'un 8 Ocak 2023'ten itibaren "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele alınmasına son verileceğini, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağını duyurmuştu.

Yeni uygulamayla yurt dışından gelen yolcuların, seyahat öncesi Çin'in büyükelçilik ve konsolosluklarından sağlık kodu almak zorunda olmayacağı, varışlarında pozitif olsalar dahi merkezi karantinada tutulmayacakları açıklanmıştı.