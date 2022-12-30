Hollanda Sağlık Bakanı Ernst Kuipers yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünden (RIVM), olası yeni bir varyantın hızlı bir şekilde tespit edilebilmesi için Schiphol Havalimanı çevresindeki kanalizasyon suyu denetimini yoğunlaştırmasını istediğini aktardı.

Çin'deki gelişmelerden dolayı Hollanda'da virüsün izlenmesi ve gözetimi için çabaların yoğunlaştırılmasının önemli olduğunu ifade eden Kuipers, 5 Ocak'tan itibaren Çin'den Hollanda'ya gelen yolculara Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda ücretsiz COVID-19 testi dağıtılacağı ve bunun kullanımı hakkında bilgi verileceğini kaydetti.

Kuipers, Çin'den gelen yolculardan ülkeye girişte COVID-19 testi istemek veya bu yolcuların karantinaya alınmasını zorunlu kılmak için henüz yasal bir dayanak olmadığına dikkati çekti.

AB, Çin'den gelenler için kuralları katılaştırma konusunda karar vermedi

Çin'deki COVID-19 salgınına ilişkin durumun kötüleşmesi halinde, yeni önlemlerin alınabileceğine işaret eden Kuipers, "Gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyorum. Avrupalı ​​ortaklarımla yakın işbirliği içinde önümüzdeki dönemde gerekli görülmesi halinde ek önlemler alacağım." diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB), Çin'den gelen yolcular için henüz kuralları katılaştırma konusunda karar vermedi.

AB Sağlık Güvenliği Komitesi, dün, üye devletler için uyumlu politika geliştirmek amacıyla görüşmeler yapmıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 26 Aralık'ta, COVID-19'un 8 Ocak 2023'ten itibaren "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele alınmasına son verileceğini, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağını duyurmuştu.

Yeni uygulamayla yurt dışından gelen yolcuların, seyahat öncesi Çin'in büyükelçilik ve konsolosluklarından sağlık kodu almak zorunda olmayacağı, varışlarında pozitif olsalar dahi merkezi karantinada tutulmayacakları bildirilmişti.