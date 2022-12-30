Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 22:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çekya halkı Ukrayna için 3,7 milyon euro yardım topladı
[Fotograf: AA]
Çekya halkı, Ukrayna'ya hibe edilmek üzere, 15 mobil uçaksavar sistemi satın alınması için gerekli parayı bir araya getirdi.
Uluslararası Prag Radyosunun haberine göre, "Putin'e hediye" adı altında, iş adamı Dalibor Dedek tarafından mayısta başlatılan kampanya kapsamında 3,7 milyon euro toplandı.
Toplanan parayla Ukrayna için Çek yapımı 15 Viktor uçaksavar sistemi satın alınacağı kaydedildi.
Çekya Savunma Bakanlığının, özellikle insansız hava araçlarına (İHA) karşı etkili olan uçaksavarları, Şubat 2023'te Ukrayna'ya teslim etmesinin öngörüldüğü ifade edildi.
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