Fetih Hareketi'nin Kalkilya'daki basın sözcüsü Murad Şitivi, Kalkilya'nın doğusundaki Kefr Kaddum beldesinde düzenlenen haftalık yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı protestolarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail askerlerinin protestolara müdahalesinde 3'ü gazeteci olmak üzere 7 kişinin metal mermiyle yaralandığını belirten Şitivi, onlarca kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini kaydetti.

Yaralılar arasında çocuklar da var"

Şitivi, yaralılar arasında "Filistinlilerle dayanışma için gösterilere katılan" yabancı aktivistler ve çocukların da bulunduğunu ve tamamının sahada tedavi edildiğini aktardı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada da sağlık ekiplerinin kafasına plastik mermi isabet eden bir kişiye tıbbi müdahalede bulunduktan sonra Nablus'taki Refidya Hastanesi'ne sevk ettiği belirtildi.

Nablus'un güneydoğusundaki Osrin kasabasındaki olaylar sırasında 12 kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği ifade edilen açıklamada, Kızılay ekiplerinin Nablus'un doğusundaki Beyt Decen kasabasındaki olaylar sırasında gazdan etkilenen 25 kişiye tıbbi müdahalede bulunduğu dile getirildi.

Yahudi yerleşimciler zeytin ağaçlarını söktü

Öte yandan Yahudi yerleşimciler, Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil beldesinde Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını itlaf etti.

Bir görgü tanığı, Yahudi yerleşimcilerin Sincil beldesinde en az 50 zeytin ağacını kökünden sökerek itlaf ettiğini söyledi.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına ve Ayrım Duvarı'na karşı Filistinliler her hafta cuma günü protestolar düzenliyor. İsrail askerleri protestoculara, gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen kimyasal madde katılmış pis kokulu suyla müdahale ediyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.