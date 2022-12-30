ABD ve Kanada’yı etkisi altına alan kutup soğukları ve kar fırtınası nedeniyle ABD'de en az 60 kişi hayatını kaybederken, milyonlarca kişi de günlerce elektriksiz kaldı.

Kar fırtınasının en fazla etkili olduğu New York eyaletinin Buffalo kentinde iki yardımsever, bir nehirde donarak ölmeden önce buzda sıkışan 16 martıyı kurtardı.

"Çevredekilere yardım etmek için dışarı çıktık"

İki yadımsever, 56 saat boyunca elektriksiz kaldıktan sonra fırtınanın etkisini yitirmesiyle çevredekilere yardım etmek için dışarı çıktıklarını ve LaSalle Park kıyısı boyunca buzda sıkışan martıları gördüklerini söyledi.

Ilık tuzlu su, çekiç ve tornavida yardımıyla buzda mahsur kalan martıları kurtarmaya başladıklarını ifade eden ikili, kurtarılmayı bekleyen daha fazla martı olduğunu vurguladı.