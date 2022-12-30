Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Daveti için Erdoğan'a teşekkür eden Djukanovic, bu davetin iki ülkenin ilişkilerinin iyi şekilde devam ettiğinin göstergesi olduğunu aktardı.

Djukanovic, Karadağ ve Türkiye’nin tarihi bağlarına değinerek, "Karadağ ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, çok uzun süreli diplomatik temasları kapsıyor. Aramızdaki ilişkinin dostane olduğunu görüyoruz. Çok sağlam ve dostane ilişkilerimiz var ve iki NATO müttefiki ülke olarak birlikte çalışıyoruz.” diye konuştu.

İki ülkenin ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini ve geliştirilmesi konusunda yeni alanların arandığını anlatan Djukanovic, görüşmelerde ele alınan meselelerden birinin ekonomi olduğunu vurguladı.

Djukanovic, "Karadağ Türkiye’ye çok yakın, çok küçük bir ülke ve şu anda 3 bin 800 Türk şirketinin Karadağ’da olduğunu biliyoruz. Bu önemli bir bilgi ve bu şunu gösteriyor, sadece yakınlığımız değil, sadece coğrafi olarak yakınlık değil, insanlar yeni bir güven arayışına girmiyorlar. Eğer güven yoksa bir yerde ve orda hoş karşılanmazlarsa o insanlar oraya gitmez." şeklinde konuştu.

Milo Djukanovic, Karadağ’a gelen Türklerin her zaman hoş şekilde karşılandığının da altını çizdi.

Görüşmede altyapı, enerji, ulaşım, gibi konularda ele alındı

Djukanovic, görüşmede yeni projelerin yanı sıra altyapı, enerji, ulaşım, su ve ormancılık, sağlık, eğitim ve kültür konularının ele alındığını belirtti.

İki ülkenin farklı bakanlıklarının ve iş insanlarının da yoğun şekilde çalıştığını söyleyen Djukanovic, "Yeni yatırımlar, ticaret hacminin büyümesi konusunda konuşmuştuk. Dolayısıyla bu, iki ülkenin ticaret hacmini artıracaktır." ifadesini kullandı.

Djukanovic, Karma Ekonomik Komitesi toplantısının ilerleyen dönemlerde gerçekleşeceğini ve yeni yatırım alanlarının orada ele alınacağını kaydetti.

Türkiye’de eğitim alan Karadağlı öğrenciler

Türkiye'nin Karadağ’dan eğitim almaya gelen öğrencilere verdiği desteğe değinen Djukanovic, "Buraya gelen öğrencilere katkı sağladıkları için, burs verdikleri için ve onların iyi üniversitelerde okumasına imkan sağladığı için Türkiye'ye teşekkür ediyorum.” dedi.

Türkiye ile Karadağ arasındaki savunma alanında çok iyi ilişkilerin olduğunu vurgulayan Djukanovic, bu ilişkilerin düzeyinden memnun olduğuna ancak daha da geliştirilmesi gerektiğine işaret etti.

Ukrayna - Rusya savaşı

Djukanovic, toplantıda Rusya-Ukrayna savaşının da görüşüldüğünü belirterek, savaşın sona erdirilmesi için özellikle Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağladığı katkıyı takdir ettiğini aktardı.

Görüşmede bölgesel ve küresel konuların da ele alındığına dikkati çeken Djukanovic, "Batı Balkanlar’da daha güvenilir bir ortam olması gerekiyor. Çünkü ileri gidemeyiz, ileriye gideceksek Avrupa Birliği içerisinde yürütürsek daha iyi olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

“Batı Balkanlar kronik olarak güvenlik sorunu yaşıyor"

Son yıllarda Karadağ’ın zorlu süreçten geçtiğine işaret ederek, bölgenin kronik olarak bir güvenlik sorunu yaşadığını vurgulayan Djukanovic, şöyle devam etti:

“Fakat temel değerlerin tehdit altına girdiğini düşünemiyorum. Çünkü Karadağ bağımsız bir devlettir. Çok stabil, güvenilir bir devlet olduğunu ve Avrupa Birliği ve Atlantik yolunda önemli adımlar attığını düşünüyorum. Ülke olarak yaptıklarımız bence önümüzdeki dönemde de Batı Balkanlar’da bulunan diğer ülkelere örnek olacak.”

Djukanovic, Batı Balkanlar’ın daha iyi bir durumda olması gerektiğini dile getirerek, “Biz eğer gelişeceksek, ileri gideceksek güvenli bir ortamda yaşamalıyız. Bizde güvenlik yoksa Avrupa'da da güvenlik olmayacak.” şeklinde konuştu.