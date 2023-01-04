Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ürdün'de meydana gelen selde bir kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: TRT Haber]
Ürdün'ün güneyindeki Madaba ilinde şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
Ülkenin orta ve güney kesimlerinde yaklaşık bir haftadır etkili olan şiddetli yağış bazı bölgelerde sele neden oldu.
Ürdün Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Amir es-Servati, yaptığı yazılı açıklamada, Madaba ilinin Han el-Zeyb bölgesinde şiddetli yağış sonrası dün bir kişinin sel sularına kapılarak kaybolduğunu belirtti.
Servati, sivil savunma ve emniyet ekiplerinin, 20 kilometrekarelik alanda saatlerce sürdürdükleri aramalar sonucu sel sularının toplandığı bir bölgede kayıp kişinin cansız bedenine ulaştığını aktardı.
Ürdün'ün bazı bölgelerinde şiddetli yağışlar hala devam ediyor.
Etiketler: Ürdün
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