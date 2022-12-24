Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi 03:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye'nin tahıl anlaşması için gösterdiği çabalar takdire şayan
[AA (Arşiv)]
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabaların takdire şayan olduğunu vurguladı.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Başbakan Rutte, paylaşımında şunları kaydetti:
"Erdoğan ile konuştum. Savaş zamanlarında yoğun temas olması güzel. Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabalar takdire şayan, küresel gıda güvenliği için çok önemli. Ayrıca NATO içindeki işbirliği ve bölgedeki gelişmeler hakkında da konuştuk."
Etiketler: Hollanda Recep Tayyip Erdoğan
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