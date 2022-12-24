Gagauz Özerk Yeri başkenti Komrat'ta düzenlenen törene, Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ve Gagauz Halk Meclisi (Halk Topluşu) Başkanı Dmitriy Konstantinov'un yanı sıra Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel, Türkiye’nin Komrat Başkonsolosu Hasan Akdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kişinev Program Koordinatörü Selda Özdenoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Vlah, 1994'te Moldova Parlamentosunda Gagauz Özerk Yeri'nin özel hukuki statüsüne ilişkin yasanın kabul edildiğini belirterek, "Gagauz Özerk Yeri'nin kuruluş yasası önemli ve bizim için gereklidir. Bu yasa sayesinde bölgenin yönetim kurumları faaliyet gösteriyor." dedi.

"Gelecek yıl Gagauz Özerk Yeri'nde başkanlık seçimleri yapılacak"

Gagauz halkının bu süreç içinde kendisini izole etmediğini ve ülkedeki siyasi süreçlere aktif şekilde katıldığını dile getiren Vlah, "Dünyaya açığız, Moldova'nın Avrupa yöndeki rotasını ve Avrupa uygulamalarını benimseme isteğini destekliyoruz. Biz bu süreçten korkmuyoruz, kaçmıyoruz çünkü Avrupa politikası etnik azınlıkların hak ve özgürlüklerinin çiğnenmesini dışlıyor." diye konuştu.

Moldova hükümeti ve Gagauz yönetimi arasındaki diyaloğun zor yürüdüğünü belirten Vlah, gelecek yıl Gagauz Özerk Yeri'nde başkanlık seçimlerinin yapılacağına dikkati çekti.

Vlah, "Ortak evimiz olan Moldova Cumhuriyeti'nde barışı ve uyumu korumalıyız. Gagauzlar arasındaki birliğin güçlendirilmesi önemlidir ancak bu şekilde kimliğimizi koruyabilir, tüm zorlukların üstesinden gelebilir ve gelişmeye devam edebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Demirel'in desteğiyle özerklik statüsü ile ilgili yasa kabul edildi"

Gagauz Halk Meclisi Başkanı Konstantinov da 28 yıl boyunca Gagauz Özerk Yeri'nin kendi yolundan yürüdüğünü belirterek, "Gagauz Özerk Yeri, her geçen gün daha güçleniyor, tüm dünyadan ortaklarımızla ilişkilerimiz güçleniyor." dedi.

Türkiye'nin Gagauz Özerk Yeri'ni kurulduğundan beri desteklediğini söyleyen Konstantinov, dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in desteğiyle özerklik statüsü ile ilgili yasanın kabul edildiğini vurguladı.

Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Sertel de Moldova'da birçok projeyi hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Moldova ve Gagauz Özerk Yeri'nin refah içinde kalkınmasını, kültürünü devam ettirmesini temenni ediyoruz. Bugüne kadar yürütülen projeler, halkımızın gönlünden kardeşlerimize yapılan projelerdir." diye konuştu.