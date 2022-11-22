Yerel medyada yer alan haberlerde, yarımadada bulunan kentlerde yağışın hayatı olumsuz etkilediği ve sağanak nedeniyle ağaçların devrildiği, trafiğin aksadığı ve görüş mesafesinin azaldığı aktarıldı.

Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle denizin taşması sonucu meydana gelen selde Rovinj kentindeki tarihi meydanları su bastığı ve birçok ev ve iş yerinde maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.

Haberlerde ayrıca birçok aracın da su altında kaldığı kaydedildi.

Bölge ülkeleri Sırbistan, Karadağ ve Arnavutluk'ta yaşanan sel nedeniyle toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.