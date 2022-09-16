Hırvatistan Sivil Koruma Birliğinden yapılan açıklamada, şiddetli yağışın beraberinde getirdiği rüzgarın da etkisiyle çatıların uçtuğu, iş yerlerini su bastığı, kamyonların devrildiği ve Cazma'daki okulun da hasar gördüğü belirtildi.

[Fotoğraf: AA]

Kentte elektrik kesintisinin de yaşandığı kaydedilen açıklamaya göre, bölgeye arama-kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Bu arada, yerel medyada yer alan haberlerde, üzerine ağaç düşmesi sonucu ayağı kırılan çocuğun başkent Zagreb'de ameliyat edildiği bilgisi paylaşıldı.