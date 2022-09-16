Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 00:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hırvatistan'daki şiddetli yağış: Çatılar uçtu
[Fotograf: AA]
Hırvatistan'ın kuzey kesimlerinde yer alan Cazma'da etkili olan sağanak yağış kentte büyük hasara neden oldu.
Hırvatistan Sivil Koruma Birliğinden yapılan açıklamada, şiddetli yağışın beraberinde getirdiği rüzgarın da etkisiyle çatıların uçtuğu, iş yerlerini su bastığı, kamyonların devrildiği ve Cazma'daki okulun da hasar gördüğü belirtildi.
[Fotoğraf: AA]
Kentte elektrik kesintisinin de yaşandığı kaydedilen açıklamaya göre, bölgeye arama-kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Bu arada, yerel medyada yer alan haberlerde, üzerine ağaç düşmesi sonucu ayağı kırılan çocuğun başkent Zagreb'de ameliyat edildiği bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Hırvatistan Yağış
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