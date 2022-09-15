ABD'de kısa süre önce yayımlanan bir istihbarat raporunda, Rusya'nın 2014'ten bu yana dış politikayı yönlendirmek için 300 milyon dolardan fazla harcama yaptığının ileri sürülmesi, seçim kampanyası döneminde olan İtalya'da geniş yankı uyandırdı.

Raporun ardından İtalya'da gözler, bugüne kadar Rusya ile yakın ilişkileri olan ve son dönemde yine Rusya'ya uygulanan yaptırımlara karşı çıkan söylemleriyle dikkati çeken aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini'ye çevrildi.

Salvini, kendisinin ve partisinin söz konusu iddialarla ilişkilendirilmesine karşı çıkarken yurt dışından bir para almadıklarını bunun aksini iddia edenlere dava açacağını belirtti.

Demokratik Parti'den hükümete çağrı

Salvini ile merkez sağ ittifak içinde yer alan ve anketlere göre seçimlerden zaferle çıkması beklenen İtalya’nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni de konuya hemen açıklık getirilmesini talep etti.

Salvini ve Meloni ile merkez sağ ittifakta yer alan Forza Italia'nın lideri Silvio Berlusconi de Moskova'dan fon alan tek partinin İtalyan Komünist Partisi (Pci) olduğunu savundu.

Demokratik Parti (PD) lideri Enrico Letta ise hükümete çağrıda bulunarak, ABD istihbarat kaynaklarının, Rusların Avrupa'daki siyasi partilere fon sağladığına yönelik bulgularına açıklık getirilmesini istedi.

5 Yıldız Hareketi'nin lideri Giuseppe Conte de Rusya'nın siyasi partilere fon sağladığı iddialarının 25 Eylül’deki seçim kampanyasını lekeleyebileceğini ve bu konuyu dikkatle ele almak gerekeceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı ve aynı zamanda Sivil Taahhüt Hareketi'nin (IC) lideri Luigi Di Maio da ABD istihbarat raporuna dair tek bir dosya olmayabileceğine dikkati çekti.

"ABD dosyasında İtalya da var"

Senatör ve milletvekillerinden oluşan Parlamento İstihbarat Komitesi (COPASIR) Başkanı ve aynı zamanda aşırı sağcı FdI üyesi Senatör Adolfo Urso ilk yaptığı açıklamada, bu konuda ilgili güvenlik makamlarıyla görüştüğünü ve ABD raporunda İtalya'nın yer almadığını ancak her zaman her şeyin değişebileceğini söyledi.

Urso, daha sonra yaptığı bir başka açıklamada ise COPASIR olarak bu raporu görüşmek üzere cuma günü toplanacaklarını açıkladı. İtalyan basını, bu toplantıya Başbakanlık Güvenlik Komitesi Başkanı Franco Gabriele'nin de çağrıldığını yazdı.

Bu arada, La Repubblica gazetesi ise "Moskova'dan paralar. ABD dosyasında İtalya da var" manşetiyle çıktı.

Diğer yandan, Rusya'nın Roma Büyükelçiliği Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin, Rusya'yı Batılı ülkelerin içişlerine özellikle seçim sürecine karışmakla suçlamaya çalıştığını, bunun seçim döneminde kamuoyunu manipüle etme girişimi" olduğunu kaydetti.