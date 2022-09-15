BBC'nin haberine göre, İngiliz uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam'ın Hindistan 2022 Ayrımcılık Raporu'nda, kadınların düşük ücretlerle çalışmasından "toplumun ve işverenlerin önyargıları" sorumlu tutuldu.

Raporda, diğer grupların da iş piyasasında ayrımcılığa maruz kaldığı belirtildi.

Bu gruplar arasında kast sisteminin en altındakiler, kabileler ve Müslüman cemaatinin üyelerinin yer aldığı ifade edildi.

Araştırmacılar, 2004-2020 arasında çeşitli sosyal gruplar içinde iş, ücret, sağlık ve tarımsal krediye erişimle ilgili hükümet verilerine baktı ve ayrımcılığı ölçmek için istatistiksel modeller kullandı.

Kadınlar ve Müslümanlar daha az kazanıyor

Erkeklerin kadınlardan aylık ortalama 4 bin rupi (yaklaşık 50 dolar), Müslüman olmayanların ise Müslümanlardan ortalama 7 bin rupi fazla kazandığı ve kast sisteminin en altında kalanların diğerlerine göre ortalama 5 bin rupi daha az kazandığı belirtildi.

Raporda, yüksek düzeyde cinsiyet ayrımcılığının, "evin sorumlulukları veya sosyal statü nedeniyle iş gücü piyasasına katılmayı istemeyen, geniş bir kalifiye kadın kesiminin" varlığına neden olduğu belirtildi.

"Eşitsizlik ayrımcılıktan kaynaklanıyor"

Oxfam'ın Hindistan yetkililerinden Amitabh Behar, "İş gücü piyasasındaki ayrımcılık, aynı yeteneklere sahip kişilerin kimlikleri veya sosyal geçmişleri nedeniyle farklı muameleye maruz kalmasıdır." dedi.

Behar, kadınlar ve diğer sosyal gruplara karşı eşitsizliğin, yalnızca eğitime veya iş deneyimine yetersiz erişimden değil, ayrımcılıktan da kaynaklandığını belirtti.

Hint toplumunda ayrımcılığın yansımasının sadece sosyal ve ahlaki değil, aynı zamanda ekonomik olduğuna ve toplum için olumsuz sonuçlara yol açtığına dikkati çeken Behar, hükümetin, siyasi partilerin, politika yapıcıların ve sivil toplumun, ayrımcılığın olmadığı bir Hindistan inşa etmek için birlikte çalışması gerektiğini söyledi.