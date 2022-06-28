Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hırvatistan'da küçük uçak düştü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Hırvatistan'ın sahil şeridinde bulunan Brac Adası yakınlarında "Cessna 172" tipi küçük uçak düştü.
Hırvatistan Sivil Koruma Merkezinden yapılan açıklamada, içerisinde pilot ve 2 yolcunun bulunduğu "Cessna 172" tipi küçük uçağın düştüğü duyuruldu.
Kazada can kaybı olmadığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, olay yerinde sağlık ve itfaiye ekiplerinin de hazır bulunduğu kaydedildi.
Hırvatistan'da mayısta da Cessna 182 tipi küçük uçak düşmüş ve 4 kişi yaşamını yitirmişti.
Etiketler: Hırvatistan Uçak Kazası
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