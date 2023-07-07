Çok Bulutlu 28.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.07.2023 16:12

Hırvatistan'da cumhurbaşkanı ile başbakan arasında gerginlik

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile Başbakan Andrej Plenkovic, Güvenlik ve İstihbarat Ajansı (VSOA) başkanlığına kimin getirileceği konusunda karşı karşıya geldi.

Hırvatistan'da cumhurbaşkanı ile başbakan arasında gerginlik

Cumhurbaşkanı Milanovic, olağanüstü basın toplantısı düzenleyerek hükümetin ordunun kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı iddiasında bulundu.

Plenkovic'i, yeni VSOA başkanının kim olacağına yönelik istişare için toplantıya çağırdığını ancak olumsuz cevap aldığını aktaran Milanovic, "Hükümetin, VSOA'yı anayasaya aykırı bir şekilde Savunma Bakanlığının doğrudan yönetimi altına almak istediğine dair bir duyum aldım. Bu, tamamen demokratik olmayan bir adımdır yani VSOA'nın başkanını Savunma Bakanlığı atayabilecek veya görevden alabilecek." dedi.

Milanovic, Plenkovic’i anayasal düzen ve demokrasiye siyasi darbe teşebbüsüyle suçladı.

Plenkovic de Milanovic'in "bir dizi yalan" söylediğini, siyasi anlamda "kültürsüz ve yabani" davrandığını dile getirdi.

Milanovic'in sürekli hükümeti hedef aldığını anlatan Plenkovic, ordunun siyasallaştırıldığı iddialarını reddetti.

Plenkovic, özür dilemeden karşılıklı bir görüşmenin söz konusu olmadığını kaydetti.

Bu arada, VSOA'nın mevcut başkanı İvica Kinder'in görev süresi pazartesi günü sona eriyor.

ETİKETLER
Hırvatistan
Sıradaki Haber
Şizofreniye yol açan hücreler erken gebelikte ortaya çıkıyor olabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:22
Depremde yıkılan apartmanın müteahhidlerine 90'ar yıl hapis talebi
16:21
Almanya'da çocuk veya hamilelerin bulunduğu otomobillerde sigaranın yasaklanması gündemde
16:16
Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı
15:59
Şanlıurfa'da 6 katlı binada yangın
15:54
Şizofreniye yol açan hücreler erken gebelikte ortaya çıkıyor olabilir
15:53
NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu bilinen "en yaşlı süper kütleli kara deliği" görüntüledi
Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı
Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı
FOTO FOKUS
Fransızlar şiddet olayları hakkında ne düşünüyor?
Fransızlar şiddet olayları hakkında ne düşünüyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ