Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 22:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hırvatistan Maliye Bakanı istifa etti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Hırvatistan'da 6 buçuk yıl Maliye Bakanı olarak görev yapan Zdravko Maric kişisel nedenlerden ötürü istifa etti.
Hırvatistan Maliye Bakanı Zdravko Maric'in istifasını kabul eden Başbakan Andrej Plenkovic, başarılı bir iş birliği yaptıklarını ifade etti:
"Siyasi ve ekonomik istikrarı beraber sağladık. Kriz dönemlerinde beraber mücadele ettik. Maric'e sonsuz desteği için teşekkür ederim."
Plenkovic, akademisyen Marko Primorac'ın görevi devraldığını bildirdi.
Etiketler: Hırvatistan
Son Haberler
- 22:22
- 22:07
- 22:02
- 21:45
- 21:32
Sıradaki Haber
ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ticaret ağına yaptırım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz