Hırvatistan Maliye Bakanı Zdravko Maric'in istifasını kabul eden Başbakan Andrej Plenkovic, başarılı bir iş birliği yaptıklarını ifade etti:

"Siyasi ve ekonomik istikrarı beraber sağladık. Kriz dönemlerinde beraber mücadele ettik. Maric'e sonsuz desteği için teşekkür ederim."

Plenkovic, akademisyen Marko Primorac'ın görevi devraldığını bildirdi.