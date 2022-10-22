Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 14:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hırsızlar paraları otoyola savurdu
Şili'nin başkenti Santiago'da mağazayı soyan hırsızlar, araçla kaçmaya çalıştı. Polis kovalamacası sonrası paniğe kapılan soyguncular, çaldıkları milyonlarca Şili pesosunu otoyola savurdu.
Şili'nin başkenti Santiago'da mağaza soyan hırsızlar, çantalara doldurdukları paralarla kaçmaya çalıştı.
Polis tarafından takip edilmeye başlayınca çaldıkları paradan kurtulmak istedi.
Hırsızlar, para dolu çantaları araçtan aşağı attı. Yaklaşık 10 bin dolar değerinde, 10 milyon Şili pesosu, otoyola savruldu.
Paraların yola savrulduğu o anlar kameraya yansıdı.
Çalıntı paralar, polis tarafından toplandı.
Daha önce de hırsızlığa karışan 6 soyguncu gözaltına alındı.
Etiketler: Şili
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