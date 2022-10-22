Genel Sekreter Şi Cinping'in parti tüzüğü önerileri eksiksiz kabul edildi. Yeni merkezi komiteye girmesi kesinleşti.

Henüz resmen açıklanmasa da, Çin üçüncü Şi dönemine giriyor.

Çin’de 5 yılda bir düzenlenen komünist parti kongresi tamamlandı.

Bir haftadır devam eden Kongre’nin kapanış oturumu Pekin’deki Ulusal Halk Kongresi’nde yapıldı.

Son oturumda Şi tarafından hazırlanan öneriler delegelerin oyuna sunuldu. Tasarılar delegelerin tamamının oyunu alarak kabul edildi.

Bunlar arasında parti tüzüğünde değişiklikler de var. Kongre’nin kapanmasının hemen ardından yeni merkezi komiteye seçilen isimler açıklandı.

Listede Şi Cinping’in isminin bulunması üçüncü kez genel sekreter olacağının işaretini verdi

Böylece Şi partideki teamülleri bozarak tarihi üçüncü döneminin kapısını aralamış oldu.

Politbüronun 7 üyesinden 4'ü değişti, Şi kontrolünü sağlamlaştırdı

Başbakan Li Kıçiang ve siyasi danışma meclisi başkanı Vang Yang’ın yeni listede olmaması dikkatlerden kaçmadı. Parti’nin tepe yönetimi olan 7 kişilik daimî Politbüro’da 4 koltuk boşaldı. Buraya yapılacak yeni atamalar Şi’nin parti içerisindeki gücünün artacağı anlamına geliyor.

Kongre sonrası oluşturulan yeni politbüro pazar günü ilk kez kameraların karşısında olacak. Şi’nin üçüncü dönem genel sekreterliği de resmiyet kazanacak.

Kongre sırasında yaşanan bir olay da dikkatlerden kaçmadı. Şi’den önceki genel sekreter Hu zora dışarıya çıkarıldı.

Tartışmaları beraberinde getiren görüntülerde, Hu, oylama öncesinde dışarıya çıkarılmaktan duyduğu rahatsızlığı Şi'ye iletti.