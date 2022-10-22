BM siyasi işler şefi Rosemary Di Carlo, Güvenlik Konseyi'ne, Ukrayna Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonu'nun raporunu bu hafta Genel Kurul'a sunduğunu ve tespit edilen ihlallerin büyük çoğunluğundan Rus birliklerinin sorumlu bulunduğunu söyledi.

Raporda, Ukrayna kuvvetlerinin bazı durumlarda uluslararası insani yasaları ihlal ettiğinin tespit edildiği de bildirildi.

Komisyon, Rus silahlı kuvvetleri tarafından işgal edilen bölgelerde işlenen yargısız infaz, yasadışı alıkoyma, işkence, kötü muamele, tecavüz ve diğer cinsel şiddet olaylarını belgeledi.

Di Carlo, Ukrayna'da 397'si çocuk olmak üzere 6 binden fazla sivilin öldürüldüğünü, toplam 9 bin 634 kişinin yaralandığını belirterek, "Gerçek rakamlar muhtemelen çok daha yüksek" dedi.

Rusya'nın Ukrayna genelindeki son saldırılarının ardından kritik enerji altyapısının yok edilmesiyle ilgili "ciddi endişelerini" dile getiren Di Carlo, "Bu saldırıların yol açtığı yoksunluk, yükselen gaz ve kömür fiyatlarıyla birleştiğinde, bu kış milyonlarca sivili aşırı zorluklara ve hatta yaşamı tehdit eden koşullara maruz kalmakla tehdit ediyor" ifadesini kullandı.

Ukrayna hükümetine göre, 10 Ekim'den bu yana Kiev, Dnipro, Lviv, Harkiv ve Sumi bölgelerinde enerji tesislerinin yaklaşık yüzde 30'u saldırılarda vuruldu.