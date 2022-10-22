Hampden County Şerif Ofisi'nin haber bültenine göre polis ekipleri, 12 Ekim'de Longmeadow'daki bir eve giderek tahliye işlemlerine başladı.

Aracıyla evin önüne gelen Rorie Susan Woods, birden aracının arkasına gitti. Woods burada kovanların kapağını açarak arıları serbest bırakmaya çalıştı.

Bir polis memuru, 55 yaşındaki kadını durdurmayı denese de rahatsız olan arılar etrafta dolaşmaya başlayınca yetkililer çevreden uzaklaştı.

Woods daha sonra bir kovanı boşaltmayı başarınca, arılar sürü halinde çevredekilere saldırdı. Hayvanlar bazıları alerjisi olan memurları ve etrafta olan biteni izleyen kişileri soktu. Görevlilerden biri hastaneye kaldırıldı.

Kendisini korumak için arıcı kıyafeti giyen kadın, tahliyeyi durdurmak için bazı kovanları evin kapısının önüne taşıyarak arıları daha da kışkırtmaya çalıştı.

Rorie Susan Woods ve tahliye edilen evin sahibinin arasında nasıl bir bağ olduğu bilinmiyor.

Yakalanan Woods, tehlikeli silahla saldırı ve huzuru bozan davranış suçlamalarıyla karşı karşıya.