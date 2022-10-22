Başsavcı Mark Dreyfus, Gizlilik Yasası'nın ciddi ihlallerine ilişkin cezaların, bir sonraki hafta Parlamentoya sunulacak değişikliklerle 2,2 milyon Avustralya dolarından (1,4 milyon dolar) 50 milyon Avustralya dolarına (32 milyon dolar) yükseltileceğini söyledi.

Bu tutarın 50 milyon Avustralya dolarını aştığı durumlarda şirketler, belirli bir süre boyunca gelirlerinin yüzde 30'u kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Bunun ceza tutarlarında çok büyük bir artış olduğunu belirten Dreyfus, yeni yasa kapsamında "büyük şirketlerin yüz milyonlarca dolara kadar cezalarla karşı karşıya kalabileceğini" aktardı.

Dreyfus, "Cezalar şirketlerin Avustralyalıların verilerini koruması için caydırıcı olacak şekilde tasarlandı" dedi.

"Mevcut güvenlik önlemlerinin yetersiz"

Son dönemde Avustralya’da yaşanan gizlilik ihlallerinin "mevcut güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu" gösterdiğini ifade eden Dreyfus, önerilen değişikliklerin Parlamentonun bu yılki son dört hafta içindeki oturumları süresince yasalaşmasını umduğunu söyledi.

Yeni cezaların geriye dönük yaptırımı olmayacak.

Avustralya’da 20 Ekim’de ülkenin en büyük sağlık sigortası şirketlerinden Medibank'ın müşterilerine ait kişisel verilerin fidye talep eden bir bilgisayar korsanı tarafından çalındığı duyurulmuştu.

Olay, Avustralya'da son iki ayda ikinci büyük çaplı veri hırsızlığı olmuştu. Geçen ay telekomünikasyon şirketi Optus, 9,8 milyon müşterisinin kişisel bilgilerinin çalındığını bildirmişti.