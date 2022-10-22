2007'de Çin’i yöneten daimi politbüronun en genç ismi olarak kameralar karşısına çıktı.

Şimdi ise adını Mao’dan sonra ülkenin en önemli lideri olarak Çin tarihine yazdırmaya hazırlanıyor.

Siyasetçi bir ailede doğdu

Şi Cinping,1953’te Pekin’de siyasetçi bir ailenin çocuğu olarak doğdu.

Babası Xi Zhongxun bir dönem başbakan yardımcılığı yaptı.

Şi'nin babası Mao'yla ters düşünce tutuklandı

Çin Komünist Partisi lideri Mao Zedung’un yakın arkadaşı oldu. Ancak babası Mao’yla ters düştü ve 1966'da başlayan Kültür Devrimi yıllarında görevden alınarak tutuklandı.

Bu yıllar, Şi’nin hayatında dönüm noktası oldu.

Uzak bir köye çalışmaya gönderilen genç Şi 1969-1975 yılları arasında Şansi eyaletinde parti gençlik kollarında görev aldı.1975'te Pekin'e dönerek Kimya Mühendisliği okudu.

Şi Cinping parti ve devlet kadroları içerisinde hızla yükseldi.

2007’de kendisini politbüroya aldıracak Şangay parti komitesi sekreterliği görevini üstlendi.

2007 yılı itibarıyla politbüro daimi üyesi olan Şi, 2008'de Çin devlet başkanı yardımcısı oldu.

Ömür boyu lider kalabilir

Şi Cinping, 2012’de Parti’nin başına geldiğindeyse eski rakipleriyle hesaplaşmaya başladı.

Bo Xilai ve Zhou Yongkang gibi dokunulamaz denilen isimleri tutuklattı.

2016'da resmen "ana lider" unvanını alarak parti içerisinde gücünü iyice pekiştirdi.

2018’de liderliği iki dönemle sınırlayan parti tüzüğünü değiştirerek ömür boyu başkanlığın yolunu açmayı başardı.

Şi’nin yeni Çin Komünist Partisi yönetiminde üçüncü kez genel sekreter olarak seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.