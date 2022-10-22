Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Finlandiya heyeti Türkiye'ye geliyor: FETÖ ve PKK'lı teröristlerin iadesi görüşülecek
[Fotoğraf: GettyImages]
Finlandiya Adalet Bakanlığı heyeti, FETÖ ve PKK mensuplarının iadesiyle ilgili görüşme yapmak üzere Türkiye'ye gelecek.
İsveç ile NATO'ya üyelik başvurusu yapan ve terör örgütlerine karşı Türkiye ile iş birliği taahhüdünde bulunarak üçlü muhtıraya imza atan Finlandiya, Türkiye'nin iadesini istediği FETÖ ve PKK'lı teröristlerle ilgili görüşme gerçekleştirmek üzere heyet gönderecek.
Finlandiya Adalet Bakanlığı yetkilileri, 25 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlığındaki heyetle bir araya gelecek.
Görüşmelerde, Adalet Bakanlığı yetkilileri, Finlandiya heyetine FETÖ ve PKK mensubu teröristlerin iadesi talebini tekrarlayacak. Ayrıca görüşmelerde, teröristlerin eylemleri delilleriyle anlatılacak.
Etiketler: Finlandiya PKK/YPG Terörle Mücadele FETÖ
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