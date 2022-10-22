KwaZulu-Natal vilayetinde yer alan Kuleni Hayvan Parkı'nda çarşamba günü yaşanan olayda, kimliği açıklanmayan 25 yaşındaki bir anneyle 16 aylık kız çocuğu zürafanın saldırısına uğradı.

Polis, zürafanın henüz belirlenemeyen bir nedenle saldırganlaşarak bebeği çiğnediğini söyledi.

Açıklamada kadının parkta tur rehberi olarak çalıştığı ve çocuğuyla birlikte gezerken uğradığı saldırıda ağır yaralandığı aktarıldı.

Park yetkilileri ambulans helikopter çağırdı.

Merkezden Shawn Herbst, bebeğin hastanede yaşamını yitirdiğini belirtirken, annenin yoğun bakımda tedavi gördüğü bilgisini paylaştı.

Polis Nqobile Gwala da olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.