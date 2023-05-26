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Dünya
AA 26.05.2023 21:03

Hint-Pasifik ülkelerinden "kritik kalemlerde tedarik zincirini güçlendirme" kararı

Hint-Pasifik ülkelerinin, ABD liderliğindeki Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi (IPEF) kapsamında acil bir durumda ilaç, çip ve diğer kritik kalemlerdeki tedarik zincirlerinin güçlendirilmesinde anlaşacakları bildirildi.

Hint-Pasifik ülkelerinden "kritik kalemlerde tedarik zincirini güçlendirme" kararı
[Fotograf: AFP]

ABD ve Hint-Pasifik ülkelerinden ticaret bakanları, ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit şehrindeki Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) kapsamında görüşecek.

Görüşmede, bakanlar, IPEF kapsamında acil durumda ihtiyaç duyulan ilaç, çip ve diğer kritik kalemlerdeki tedarik zincirinin güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya varacak.

Tedarik zincirini dirençli hale getirmeyi hedefleyen bu mutabakat, Çin'in bölgedeki ekonomik etkisini dengelemeyi amaçlayan IPEF'e üye 14 ülke arasında yapılan ilk anlaşma olacak.

Anlaşma kapsamında Avustralya, Endonezya, Hindistan, Güney Kore ve Tayland'ın da aralarında bulunduğu IPEF ülkelerinin acil durumlarda daha hızlı harekete geçmesi, önemli malzemelerin tedarik edilmesi ve bilgilerin seri şekilde paylaşılması amaçlanıyor.

IPEF

ABD Başkanı Joe Biden, Mayıs 2022'de Japonya dahil 13 ülkeyle IPEF'i başlattıklarını duyurmuştu.

IPEF'te ABD ve Japonya'nın yanı sıra Hindistan, Güney Kore, Avustralya, Endonezya, Tayland, Singapur, Malezya, Filipinler, Vietnam, Yeni Zelanda ve Brunei yer alıyor.

Biden, söz konusu inisiyatifin, ABD'nin tedarik zincirleri, dijital ticaret, temiz enerji ve yolsuzlukla mücadele gibi alanlarda, Asya ülkeleriyle daha yakın çalışmasına yardımcı olacağını ifade etmişti.

Halihazırda üye hacmiyle IPEF, dünya gayrisafi milli hasılasının yüzde 40'ına denk geliyor.

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