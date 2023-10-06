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Dünya
AA 06.10.2023 09:52

Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki binada çıkan yangında 7 kişi öldü

Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki 7 katlı binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki binada çıkan yangında 7 kişi öldü

The Times of India gazetesinin haberine göre, eyaletin başkenti Mumbai'nin Goregaon bölgesindeki 7 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mumbai itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangında ilk belirlemelere göre 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 44 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, yaralıların yakındaki hastanelere sevk edildiği, 5'inin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Alevlerin binayı sardığı ve zemin kattaki dükkanlara ve park halindeki araçlara sıçradığı kaydedildi.

Hint basınında yer alan haberlerde yangının yaklaşık 3 saatte söndürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Maharaştra eyalet Başbakanı Eknath Shinde, yaptığı açıklamada, bu "talihsiz" olayda hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, yaralılara maddi yardım sağlanacağını duyurdu.

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