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Dünya
AA 06.10.2023 09:36

Hindistan'da sel: Yaşamını yitirenlerin sayısı 31'e çıktı

Hindistan'ın Sikkim eyaletindeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e çıkarken, kaybolan 100'den fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hindistan'da sel: Yaşamını yitirenlerin sayısı 31'e çıktı
[Fotograf: AFP]

Sikkim'deki bir barajda su seviyesinin yükselmesi sonucu meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.

Yetkililer, 22 binden fazla kişiyi etkileyen felakette 4'ü asker en az 31 kişinin öldüğünü belirtti.

Ayrıca Hindustan Times'ın haberine göre, kaybolan 100'den fazla kişi için de arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Selde yaralanan 26 kişinin tedavisi de eyaletteki farklı hastanelerde devam ediyor.

Selin, aşırı yağışların ardından bir hidroelektrik barajının taşması nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor.

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