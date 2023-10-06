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Dünya
AA 06.10.2023 09:38

Rusya’da limanlar üzerinden boru hattıyla motorin ihracat yasağı kısmen kaldırıldı

Rus hükümeti, limanlar üzerinden boru hatlarıyla motorin ihracatına yönelik yasağı kısmen kaldırdı.

Rusya’da limanlar üzerinden boru hattıyla motorin ihracat yasağı kısmen kaldırıldı

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede devam eden akaryakıt ihracat yasağında bazı değişikliklerin yapıldığı belirtildi.

Petrol rafinerileri için sübvansiyonların veya amortisman ödemelerinin yeniden başlatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, üreticinin ürettiği motorinin yüzde 50’sini iç piyasaya tedarik etmesi şartıyla limanlar üzerinden boru hatlarıyla motorin ihracatı da yapabileceği kaydedildi.

Rus hükümeti, ülkede benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle 21 Eylül’de yakıt ürünlerinin ihracatını yasaklamıştı.

Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 3 Ekim’de yaptığı açıklamada, iç pazarda istikrar sağlanıncaya kadar yasağın devam edeceğini söylemişti.

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