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Dünya
AA 30.10.2023 09:43

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletindeki tren kazasında ölü sayısı 13'e yükseldi

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi, 50'den fazla kişi yaralandı.

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletindeki tren kazasında ölü sayısı 13'e yükseldi
[Fotograf: İHA]

Hindustan Times gazetesinin haberine göre yetkililer, kazanın makinistin kırmızı ışıkta durmaması sebebiyle meydana geldiğini ifade etti.

Yetkililer, dün Andra Pradeş eyaletinin Vizianagaram bölgesi yakınlarında, bir yolcu treninin raylarda duran başka bir yolcu trenine çarptığı kazada ölü sayısının 13'e yükseldiğini belirtti.

Kaza sonucu 50'den fazla kişinin yaralandığını kaydeden yetkililer, 4 kişinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Hayatını kaybedenler arasında kazaya karışan trenlerden birinin makinisti ve makinist yardımcısının da bulunduğu bildirildi.

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