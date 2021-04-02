Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 81 bin 466 yeni vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 12 milyon 303 bin 131'e ulaştığını açıkladı.

Ülkede son 24 saatte 469 kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylece Hindistan'da virüsten ölenlerin sayısı 163 bin 396'ya yükseldi.

Vakaların yarısından çoğu Maharaştra eyaletinde

Hindistan'da, gün içerisinde tespit edilen vakaların yarısından fazlası, 43 bin 183 vaka ile Maharaştra eyaletinde görüldü.

Yurt içi kaynaklı vakaların yüksek görüldüğü diğer eyaletler şöyle:

"Karnataka 4 bin 234, Pencap 3 bin 161, Tamil Nadu 2 bin 817, 2 bin 790."

Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.​​​​​​​