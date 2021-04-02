Rusya ve Ukrayna bölgedeki gerilimden birbirlerini sorumlu tutuyor.

Ukrayna, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların bir günde 13 ateşkes ihlali yaptığını duyurdu. Çatışmalarda 2 Ukrayna askeri yaralandı.

Kremlin, "Ukrayna'nın doğusundaki temas hattında iki taraf arasındaki durum korkutucu" açıklaması yaptı. Çok sayıda provokasyonun olduğunu savundu.

Açıklamada, "Kiev'in Ukrayna'ya NATO askerlerinin konuşlanmasına dair açıklamaları kabul edilemez" denildi. Böylesi bir durumda, Rusya'nın güvenliği için gerekli tedbirleri alacağı vurgulandı.

Zelenskiy'den Rusya'ya tepki

Kiev yönetimi de Rusya'nın Donbas hattındaki askeri hareketliliğine tepkili.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Moskova'nın adımını "ateşkesi ve barış müzakerelerini baskı altına alma girişimi" olarak nitelendirdi. Ordunun her türlü provokasyona karşı hazırlıklı olduğunu söyledi.

"Tek çıkış yolu diplomasi"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da asker alımı yapmasını da kınadı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Rusya'ya gerginliği durdurma çağrısı yaptı. "Tek çıkış yolu diplomasi" mesajını verdi.

ABD, Ukrayna'nın yanında

Donbas'taki gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri'nin de gündeminde.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukraynalı mevkidaşı Andrii Taran ile telefonla görüştü.

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre Austin, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha ifade etti.