Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 16:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bulgaristan seçime gidiyor: Türkiye'de 35 sandık kurulacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bulgaristan 4 Nisan Pazar günü genel seçim için sandığa gidecek. Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşları da oylarını Türkiye'de kullanabilecek.
Bulgaristan vatandaşlarının oylarını kullanabilmeleri için 9 ilde 35 sandık kurulacak.
Sandıklar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Manisa, Kocaeli ve bu illere bağlı bazı ilçelerde olacak.
Seçim için gerekli tedbirler alındı
Oy kullanmak isteyen Bulgaristan vatandaşları koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalardan etkilenmeyecekler.
Bu kapsamda Dışişleri Bakanlığı ve Bulgaristan'ın Türkiye'deki diplomatik misyonları eş güdüm içerisinde gerekli tedbirleri aldı.
Etiketler: Bulgaristan
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