Bulgaristan vatandaşlarının oylarını kullanabilmeleri için 9 ilde 35 sandık kurulacak.

Sandıklar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Manisa, Kocaeli ve bu illere bağlı bazı ilçelerde olacak.

Seçim için gerekli tedbirler alındı

Oy kullanmak isteyen Bulgaristan vatandaşları koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalardan etkilenmeyecekler.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanlığı ve Bulgaristan'ın Türkiye'deki diplomatik misyonları eş güdüm içerisinde gerekli tedbirleri aldı.