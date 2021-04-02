Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika bölgesinin Twitter hesabı, ülkenin güneydoğusundaki Soulouta bölgesinde bir kişide Ebola virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Gine'de 4 Mart'tan bu yana Ebola vakası görülmediği vurgulanan açıklamada, "Maalesef Gine'de yeni Ebola vakası tespit edildi" denildi.

2'nci Ebola salgını

Salgının diğer bölgelere yayılmasını önlemek için çalışmalar başlatıldı.

Gine'de 13 Şubat'ta "2'nci Ebola salgını" ilan edilmişti.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kondo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

Salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 döneminde görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.