Hastane yetkilileri dün Bikaner şehrinden Gauhati şehrine gitmekte olan trenin 12 vagonunun raydan çıkması nedeniyle yaşanan kazada ölü sayısının 9'a, yaralı sayısının ise 37'ye çıktığını açıkladı.

Yaralılardan altısının durumu ise kritik...

Hindistan Demiryolu Bakanı Ashwini Vaishnaw kaza yerini inceledi.

Vaishnaw burada yaptığı değerlendirmede, "Ön soruşturma, lokomotif ekipmanında bir aksaklık olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Kazanın temel nedenini bulmak için soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Vaishnaw, ölen yolcuların ailelerine ve yaralılara tazminat ödeneceğini ifade etti.

Öte yandan Uttar Pradeş eyaletinde de 2016'da bir trenin 14 vagonunun raydan çıkması sonucu 127 kişi hayatını kaybetmişti.