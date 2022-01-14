Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Radman ile yaptığı görüşmede, bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.