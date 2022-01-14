Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 10:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, Hırvat mevkidaşı Radman ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Radman ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ele alınmıştır.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Radman ile yaptığı görüşmede, bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.
Etiketler: Hırvatistan Mevlüt Çavuşoğlu
Son Haberler
- 10:46
- 10:35
- 10:47
- 10:32
- 10:45
Sıradaki Haber
Ukrayna'da bakanlıkların internet sitelerine siber saldırı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz