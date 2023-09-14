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Dünya
AA 14.09.2023 13:53

Hindistan'da teknenin alabora olması sonucu 10 çocuk kayboldu

Hindistan'ın Bihar eyaletinin Muzaffarpur kentindeki Bagmati Nehri'nde 30 öğrencinin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 10 çocuğun kaybolduğu bildirildi.

Hindistan'da teknenin alabora olması sonucu 10 çocuk kayboldu

The Times of India gazetesinin haberine göre yetkililer, Bagmati Nehri'nde yerel saatle 10.30-11.00 sularında öğrencileri taşıyan küçük teknenin alabora olduğunu açıkladı.

İlk belirlemelere göre teknedeki 30 çocuktan 20'sinin kurtarıldığı, kayıp 10 öğrenci için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Yetkililer, ayrıca Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ve Eyalet Afet Müdahale Gücü (SDRF) personelinin de bölgeye intikal ettiğini belirtti.

Eyalet Başbakanı Nitish Kumar da "Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Eyalet hükümeti, olaydan etkilenen ailelere gereken yardımları yapacaktır." açıklamasında bulundu.

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