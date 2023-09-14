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Dünya
AA 14.09.2023 13:41

ABD, İran'ı 6 milyar dolarlık muafiyetin farklı amaçlarla kullanılmaması konusunda uyardı

ABD, İran'ın Güney Kore'de tutulan yaklaşık 6 milyar dolarlık varlığının kullanımına yönelik muafiyetin temel insani malzemelerin satın alınması dışında kullanılması halinde tekrar yaptırım uygulayacağını bildirdi.

ABD, İran'ı 6 milyar dolarlık muafiyetin farklı amaçlarla kullanılmaması konusunda uyardı
[Fotograf: Reuters]

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında, İran'ın Güney Kore'de tutulan yaklaşık 6 milyar dolarlık varlığına uygulanan yaptırıma getirilen muafiyete ilişkin açıklama yaptı.

Kirby, söz konusu varlıkların, Güney Kore'de olduğundan daha sıkı kısıtlamalara tabi tutulacağını ve ABD Hazine Bakanlığınca paranın kullanımının denetleneceğini belirtti.

"Fidye değil"

İran'ı, varlıklarını belirtilen amaçlar dışında kullanması halinde tekrar bu varlıklara yaptırım getirileceği konusunda uyaran Kirby, söz konusu muafiyetin "bir ödeme veya fidye parası" olmadığını ifade etti.

Kirby, ABD'nin İran'a yaptırımlarının kaldırılmasının söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.

John Kirby, söz konusu muafiyetin İran ve diğer ülkeleri "ABD'lileri gözaltına almaya" teşvik edip etmemesine ilişkin, "İran ve Putin gibi kötü aktörlerin ABD'lileri haksız yere gözaltına almak için teşvike ihtiyacı yok. Bu, uzun zamandır oluyor." dedi.

ABD'nin İran ile yaptığı tutuklu takası ve 6 milyar dolarlık muafiyet anlaşması

ABD, İran ile anlaşmaya varılan tutuklu takasının uygulanabilmesi için İran'ın Güney Kore'de tutulan yaklaşık 6 milyar dolarlık varlığının kullanımına yaptırım muafiyeti getirmişti.

Muafiyet kapsamında, Güney Kore'deki yaklaşık 6 milyar dolarlık bloke edilen petrol geliri üzerinden yapılan işlemler, ABD'nin yaptırımlarından etkilenmeyecek.

Söz konusu muafiyetin, İran'da tutuklu bulunan 5 ABD vatandaşının salıverilmesi karşılığı verildiği bildirilmişti.

Fonlar, İran'ın ABD yaptırımlarına takılmadan, gıda ve ilaç gibi temel insani malzemelerin satın alınması için kullanılabilecek.

Getirilen bu muafiyetle Avrupa, Orta Doğu ve Asya'daki bankalar, İran'ın Güney Kore'deki mal varlığını kullanırken ya da bu parayı Katar Merkez Bankasına transfer ederken, ABD'nin yaptırımlarına takılmayacak.

İran ile ABD, 10 Ağustos'ta tutuklu takası ve yaptırım nedeniyle Güney Kore'de tutulan İran'ın 6 milyar dolarlık döviz kaynaklarının serbest bırakılması konusunda mutabakata varmıştı.

İsimleri açıklanmayan 5 İran vatandaşı, ABD'de "yaptırımları ihlal etmek" suçlamasıyla; İran'da ise Murad Tahbaz, Siyamek Namazı, İmad Şarkı ile kimlikleri açıklanmayan 2 kişi dahil 5 Amerikan vatandaşı, "casusluk" iddiasıyla tutuklu bulunuyor.

ABD ile İran arasında varılan mutabakat kapsamında, İran'da tutuklu 5 Amerikan vatandaşı, cezaevinden tahliye edilerek ev hapsine alınmıştı.

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