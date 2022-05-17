Hindistan'da Assam eyaletinin Dima Hasao bölgesindeki yetkililere göre, bazı tren istasyonları sel nedeniyle çalışamazken, eyalete giden yollar ile köprülerin toprak kaymaları ve sular altında kalması nedeniyle 200 bin kişinin eyaletin geri kalanıyla iletişimi koptu.

Eyalette 4 kişi seller yaşamını yitirdi.

Ordu, kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için helikopterler görevlendirdi.

[Fotoğraf: AP]

Arunaçhal Pradeş eyaletinde de şiddetli yağışlar ve çamur kaymaları yaşandı.

Yağışlar 4 gün daha devam edecek

Eyaletin başkenti Itanagar'da küçük evlerin çökmesi sonucu 2 kişi ölürken, başka bir yerde de toprak kayması nedeniyle yol inşaatında çalışan 2 işçi hayatını kaybetti.

Hindistan Meteoroloji Departmanı, gelecek 4 gün boyunca bölgede çok şiddetli yağışın devam edeceği tahmininde bulundu.

2020'de Uttarkand eyaletinde meydana gelen sel baskınları nedeniyle yaklaşık 200 kişi ölmüştü.