Koronavirüs salgınının yaralarını sarmaya çalışan dünya ekonomisi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yeni bir belirsizlikle karşı karşıya.

Enerji, gıda ve emtia piyasalarını olumsuz etkileyen savaş, küresel toparlanmayı geciktiriyor.

Ekonomi ve finans alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar, savaşın ekonomik hasarının 2022'de küresel ekonomik büyümede önemli bir yavaşlamaya neden olacağını savunuyor.

Başta Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası olmak üzere küresel ekonomik büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize eden kuruluşlar, savaşın büyümeyi azaltacağı, enflasyonu ise artıracağı uyarısında bulunuyor.

IMF küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,6 büyümesini bekliyor

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2022 sayısını yayımlayan IMF, belirsizliğin yüksek, küresel görünüme yönelik aşağı yönlü risklerin ise hakim olduğuna dikkati çekti.

Ukrayna'daki savaşın yüksek gıda ve enerji fiyatları nedeniyle daha geniş sosyal gerilimler yaşanması olasılığını artırdığına işaret eden IMF, bunun küresel ekonomik görünüm üzerinde daha fazla baskı oluşturacağını vurguladı.

IMF, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 4,4'ten 3,6'ya indirdi. Daha önce küresel ekonominin 2023'te yüzde 3,8 büyüyeceğini öngören IMF, gelecek yıla ilişkin tahminini de yüzde 3,6'ya düşürdü.

Dünya Bankası 2022 yılı büyüme tahminini 1 puana yakın düşürdü

Küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentilerini güncelleyen bir diğer kuruluş Dünya Bankası oldu.

Dünya Bankası, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle 2022 yılı için küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 3,2'ye çekti.

Büyüme tahminindeki düşüşün Rusya ve Ukrayna'nın da bir parçası olduğu Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki görünümün kötüleşmesinden kaynaklandığına işaret eden Dünya Bankası Başkanı David Malpass, savaş sonucu gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışların gelişmiş ve birçok gelişmekte olan ekonomiyi etkileyeceğini vurguladı.

Ayrıca Dünya Bankası, devam eden salgının, Çin'deki COVID-19 karantinalarının ve yüksek enflasyonun gelir eşitsizliği ile yoksulluk oranlarını artırabileceği bilgisi paylaşıldı.

EBRD'den "Rusya-Ukrayna savaşı büyümeyi yavaşlatacak" uyarısı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) da Rusya-Ukrayna savaşının 1970’li yılların başından bu yana görülen en büyük tedarik krizine dönüştüğüne dikkati çekti.

Gelecek dönemde savaşın esas çatışma bölgesinin çok daha uzağındaki ekonomiler üzerinde etkilerinin olmasının beklendiğini belirten EBRD, faaliyet gösterdiği bölgelerin 2022 için büyüme tahmininin 2,5 puan düşürerek yüzde 1,7'ye indirdi.

Banka, aynı bölgelerde gelecek yıl ise ekonomik büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü.

EBRD Başekonomisti Beata Javorcik, savaşın EBRD bölgelerinde ve küresel olarak ekonomi üzerinde derin bir etki yarattığını vurguladı. Javorcik, "Enflasyonist baskılar savaştan önce zaten yüksekti. Şimdi kesinlikle artacak. Bu da çalıştığımız birçok düşük gelirli ülkede ve nüfusun daha yoksul kesimlerinde orantısız bir etkiye sahip olacak." değerlendirmesinde bulundu.

BM dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,6 büyümesini bekliyor

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ise Ukrayna'daki savaş ve gelişmiş ekonomilerin merkez bankalarının uyguladığı parasal sıkılaşmalar nedeniyle bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü.

UNCTAD, mart ayında yayımladığı Ticaret ve Kalkınma Raporu'nda, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,6'dan 2,6'ya indirdi.

Rusya'nın bu yıl derin bir resesyon yaşamasının beklendiğine işaret eden UNCTAD, Batı Avrupa ile Orta, Güney ve Güneydoğu Asya'nın bazı bölgelerinde de büyümede önemli yavaşlamalar olmasının beklendiğini kaydetti.

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) de artan enflasyonu ve devam eden parasal sıkılaştırmayı işaret ederek bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,9'dan 3,5'e düşürdü.

Düşünce kuruluşlarından da aşağı yönlü revizyonlar geldi

Uluslararası kuruluşların yanı sıra ekonomi ve finans alanında çalışmalar yürüten düşünce kuruluşları da açıkladıkları verilerle küresel ekonomik büyümede yavaşlama beklendiğini ortaya koydu.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü (PIIE), nisanda yayımladığı tahminlerinde, geçen yıl yüzde 5,8 büyüyen küresel ekonominin 2022 ve 2023'te yüzde 3,3'er büyüyeceğini açıkladı.

Kuruluş, geçen yıl ekim ayında yayımladığı tahminlerde, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 4,9 büyüyeceğini öngörmüştü.

AB Komisyonu büyüme tahminlerini düşürdü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu da büyüme tahminini önemli ölçüde aşağı yönlü revize etti. Komisyonunun bahar tahmininde, daha önce yüzde 4 büyümesi öngörülen AB ve Euro bölgesi ülkelerin ekonomilerinin bu yıl sadece yüzde 2,7 büyümesinin beklendiği açıklandı

Brüksel makamları, halihazırda şubat tahminlerinde yüksek enerji fiyatları ve COVID-19’un Omicron dalgası tahminlerini düzenlemek zorunda kalırken, Ukrayna'daki savaş ve enerji ile diğer hammaddelerin artan fiyatlarının baskı oluşturmaya devam etmesiyle tahminlerinde düşüşe gitti.

AB Komisyonu, gelecek yıl için de AB ve Euro Bölgesi'nde yüzde 2,3'lük büyüme öngördü. Komisyonun şubat tahmininde, 2023'te AB için yüzde 2,8 ve Avro ülkeleri için yüzde 2,7'lik büyüme tahmininde bulunulmuştu.

Küresel ticaretin de yavaşlaması bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel ekonomik büyümenin yanı sıra küresel ticaretin de yavaşlayacağı tahmin ediliyor.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), daha önce yüzde 4,7 artmasını öngördüğü küresel ticaret hacminin bu yıl yüzde 3 artmasının beklendiği bilgisini paylaştı.

Küresel ticaretin 2023'te yüzde 3,4 büyüyeceğini tahmin eden DTÖ, bu tahminlerde Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına ilişkin belirsizlik nedeniyle revizyon olabileceğini vurguladı.