Hindistan’daki Brahmaputra Nehri’nde özel bir tekne ile devlete ait bir tekne çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tekneler alabora oldu.

Bazı yolcular düşmemek için tekneye tutunurken, bazıları ise kendilerini suya atarak canını kurtardı.

Yaşanan korku dolu anlar ise kameralara yansıdı.

Bir bebeğin de olduğu 42 kişi kurtarıldı

İki teknede en az 100 kişinin bulunduğu açıklanırken, şu ana kadar aralarında bir bebeğin de bulunduğu 42 kişi kurtarıldı.

İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise kayıp.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Nehirde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.