Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 21:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hindistan'da seyir halindeki 2 tekne çarpıştı
Hindistan'da, yaklaşık 100 kişinin bulunduğu iki tekne çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişinin ise kaybolduğundan endişe ediliyor.
Hindistan’daki Brahmaputra Nehri’nde özel bir tekne ile devlete ait bir tekne çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle tekneler alabora oldu.
Bazı yolcular düşmemek için tekneye tutunurken, bazıları ise kendilerini suya atarak canını kurtardı.
Yaşanan korku dolu anlar ise kameralara yansıdı.
Bir bebeğin de olduğu 42 kişi kurtarıldı
İki teknede en az 100 kişinin bulunduğu açıklanırken, şu ana kadar aralarında bir bebeğin de bulunduğu 42 kişi kurtarıldı.
İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise kayıp.
Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.
Nehirde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Hindistan
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