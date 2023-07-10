Hindistan'da sel ve heyelanlarda ölü sayısı 28'e yükseldi

NDTV'nin haberine göre, ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede şiddetli yağış ve rüzgar etkili olmaya devam ediyor.

Yağışların tetiklediği seller ve toprak kayması nedeniyle çoğu Himaçal Pradeş eyaletinden olmak üzere ölenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Himaçal Pradeş Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu, vatandaşlara 24 saat evde kalmaları uyarısında bulundu.

Sukhu, olumsuz hava şartları ulaşımı etkilediği için okulların kapatıldığını açıkladı.

Diğer yandan, Hint medyasında yer alan haberlerde, Himaçal Pradeş'teki arama kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 27 kişinin kurtarıldığı ifade edildi.

Son 41 yılın en yağışlı temmuzu

Hindistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, kuzeydeki Himaçal Pradeş, Uttarakhand, Pencap ve Haryana eyaletleri için en üst seviye hava uyarısı olan "kırmızı alarm" verdi.

Açıklamada, Yeni Delhi'de 24 saatte metrekareye 153 kilogram yağış düştüğü ve bunun 1982'den bugüne tek bir günde kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğu bildirildi.

Şiddetli yağmur parkları, alt geçitleri, marketleri ve hastaneleri sular altında bırakırken ulaşımda sorunlara neden oldu.

Hindistan Merkez Su Komisyonundan yapılan açıklamada, Delhi'deki Yamuna Nehri'nin su seviyesinin yükseldiği ve 11 Temmuz'da 205,33 metrelik tehlike sınırını aşmasının beklendiği kaydedildi.