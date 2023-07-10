İran'dan 3 Avrupa ülkesine nükleer anlaşmaya dair sorumluluklarını yerine getirme çağrısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Kenani, KOEP'in Avrupalı tarafları Fransa, Almanya ve İngiltere’yi anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçlayarak söz konusu ülkelerin ABD kadar sorumlu olduğunu belirtti.

Üç Avrupa ülkesinin yükümlülüklerini yerine getirmemelerine rağmen İran’a karşı suçlamalarda bulunduğunu kaydeden Kenani, İran'a yönelik yaptırımların hukuka aykırı ve kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"Bu ülkeler, suçlamalarda bulunmak yerine nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerine yerine getirmelidir.” diyen İranlı sözcü, “asılsız iddialara dayanan her türlü yeni yaptırımı reddettiklerini ve herhangi bir eyleme zamanında yanıt verme hakkını saklı tuttuklarını” söyledi.

Reisi'den 3 Afrika ülkesine ziyaret

Kenani, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin resmi davet üzerine bu gece Kenya, Uganda ve Zimbabve'yi kapsayan Afrika turuna çıkacağını belirtti.

Afrika'nın yüksek kapasiteye ve önemli sahip olduğunu söyleyen Kenani, son yıllarda kıta ekonomisinin büyüdüğünü ve dünya ülkelerinin ilgisini çektiğini ifade etti.

Kenani, Reisi’nin ziyareti sırasında İran ile Afrika ülkeleri arasındaki ticari, siyasi ve iktisadi işbirliği sürecinde yeni adımlar atılacağını aktardı.

Aliyev-Abdullahiyan görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı için gittiği Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmeyi “iyi” ve “yapıcı” olarak nitelendiren Kenani, görüşmenin ruhu ve içeriğinin “doğru yolda” olduklarını gösterdiğini söyledi.

Kenani, Tahran ile Bakü’nün, ikili ilişkiler yolunda yaşanan sorunları ve Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyı geride bırakarak ilişkilerin normal seyrine dönmesi konusunda hemfikir olduğunu ifade etti.

İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan ile ilişkilerin normalleşmesi sürecinde iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçilerini tanıttığını hatırlatan Kenani, Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliğinin uygun bir zamanda, doğal protokol sürecinde açılacağını aktardı.

Kenani, Cumhurbaşkanı Reisi’nin Suudi Arabistan ziyaretinin de uygun zamanda gerçekleşeceğini söyledi.

İran ile Libya’nın iyi ilişkilere sahip olduğunu belirten Kenani, İran’ın ülkedeki durum nedeniyle Libya’daki büyükelçi ile diplomatik heyeti geri çektiğini hatırlatarak güvenlik ve istikrarın sağlanması ile sürecin yeniden başladığını ifade etti.

Libya’nın Tahran Büyükelçisi’nin güven mektubunu Cumhurbaşkanı Reisi'ye sunduğunu kaydeden Kenani, İran diplomatik heyetinin de Trablus’a giderek büyükelçilik faaliyetlerine başladığını sözlerine ekledi.