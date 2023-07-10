Parçalı Bulutlu 24ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.07.2023 14:59

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden, Doğu Afrika Ham Petrol Boru Hattı'nın iptali için çağrı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Fransız enerji şirketi TotalEnergies'in Uganda'da yürüttüğü petrol boru hattı projesinin çevreye ve halka verdiği zarar nedeniyle iptal edilmesi çağrısı yaptı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden, Doğu Afrika Ham Petrol Boru Hattı'nın iptali için çağrı

HRW'nin hazırladığı son raporda, Uganda petrol rezervlerini Tanzanya kıyısına taşıyacak Doğu Afrika Ham Petrol Boru Hattı (EACOP) inşasının Uganda'da on binlerce kişinin yerinden edilmesine ve çevre zararına yol açtığı belirtildi.

Uganda'da projeden etkilenen ailelerle röportajlara yer verilen raporda, ailelerin toprakları için ya çok az tazminat aldığını ya da ödemelerinin geciktirildiğini ileri sürdüğü aktarıldı.

Raporda, hayat koşullarının iyileşeceği vaadiyle çok sayıda aileden topraklarının alındığı ve bu kişilerin satış sözleşmesine imza atmak için zorlandıkları belirtildi.

Raporda ayrıca, EACOP'un iklim krizinin büyümesine yol açacağı için devam eden bir felakete dönüşeceği ifadesine yer verildi.

Petrol hattı, Uganda'nın Albert Gölü çevresinde bulunan rezervleri Tanzanya'nın Tanga Limanı'na taşıyacak.

TotalEnergies, Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) ve Uganda Ulusal Petrol Şirketinin (UNOC) ortağı olduğu EACOP'un yaklaşık yüzde 80'i Tanzanya sınırları içerisinde bulunacak.

296 kilometresi Uganda, 1147 kilometresi Tanzanya içinde yer alacak hattın uzunluğu toplam 1443 kilometre olacak.

Uganda, projenin tamamlanmasıyla 2025'te günlük 200 bin varil petrol üretmeyi hedefliyor.

Ülkenin, 2006'da keşfettiği rezervle Doğu Afrika’nın en büyük petrol ihracatçısı olacağı tahmin ediliyor.

ETİKETLER
Petrol Brent Petrol Fransa
Sıradaki Haber
İran'da sıcaklar nedeniyle artan elektrik tüketimi "şebekeleri tehdit" ediyor uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:52
Rusya: Ukrayna ordusundaki 4 bin 845 yabancı paralı savaşçıyı öldürdük
15:57
Hatay’da depremzede besicilere hayvan desteği
15:43
Kanarya Adaları açıklarında yaklaşık 200 göçmen bulunan bir balıkçı teknesi bulundu
15:33
SpaceX'in Starlink uyduları "istenmeyen" elektromanyetik radyasyon yayıyor
15:20
EYT'liler dahil tüm emeklileri kapsayan zam teklifi Meclis'te
15:04
Hong Kong'da Fukuşima atık su tahliye planı nedeniyle gıda güvenliği endişesi
Munzur Vadisi Milli Parkı'nda doğal yaşam
Munzur Vadisi Milli Parkı'nda doğal yaşam
FOTO FOKUS
İzmir'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
İzmir'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ