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Hindistan'da sel ve heyelan felaketinde bilanço artıyor: 445 ölü

Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 445'e ulaştı. Hasarın 3 milyar dolar olduğu belirtildi.

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Hindistanda sel ve heyelan felaketinde bilanço artıyor: 445 ölü

Hindistan'ın Kerala eyaletinde haziran ayında muson mevsiminin başlamasıyla şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 445 oldu. 

Sellerden dolayı 15 kişinin kayıp olduğu eyaletteki yağışlardan 800 bin kişi etkilendi, 5 bin 645 kişi de sığınma merkezine yerleştirildi. 

Bölgede yağışların durmasıyla sular çekilirken, kayıpları arama çalışmaları devam ediyor.

Sel mağdurlarının suların çekilmesine rağmen, evlerine dönmeye korktukları belirtildi.

Binlerce ev sular altında kaldı

Aşırı yağışlar nedeniyle baraj ve nehirlerin taştığı, ana yol ve köprülerin çöktüğü Kerala'da, 130 bin hane sular altında kalırken, 32 bin 500 hektarlık tarım alanı kullanılamaz hale geldi.

Eyaletteki hasarın 3 milyar dolar olduğu belirtildi.

Hindistan'ın yedi eyaletinde bu yıl muson mevsimindeki şiddetli yağış ve sellerde binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA 

Etiketler: hindistan, şiddetli yağışlar, sel, heyelan
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