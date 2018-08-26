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ABD'de eğlence merkezine silahlı saldırı

ABD Florida'da bir alışveriş merkezinde oyun turnuvası sırasında etrafa rastgele ateş açıldı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

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ABDde eğlence merkezine silahlı saldırı

Florida'nın Jaksonville kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen video oyunu turnuvası esnasında silahla ateş açıldı.

Olayda saldırgan dahil 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin de yaralandığı belirtildi.


 

Alışveriş merkezine giriş ve çıkışlar kapatıldı

Polis, saldırgan olduğundan şüphelenilen bir kişinin ölü ele geçirildiğini, olay yerinde ikinci bir saldırganın olup olmadığının bilinmediğini açıkladı.

Soruşturma sürerken, olay yeri yakınlarına giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: saldırı, Florida, abd
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