ABD'de eğlence merkezine silahlı saldırı

Florida'nın Jaksonville kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen video oyunu turnuvası esnasında silahla ateş açıldı.

Olayda saldırgan dahil 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin de yaralandığı belirtildi.

ABD Florida'da bilgisayar oyunu turnuvası sırasında etrafa rastgele ateş açıldı. Saldırıyla ilgili son durumu @trthaber muhabiri Tuna Şanlı aktardı.https://t.co/lAuLKPsnDA pic.twitter.com/rGSw68KLVR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Ağustos 2018

Alışveriş merkezine giriş ve çıkışlar kapatıldı

Polis, saldırgan olduğundan şüphelenilen bir kişinin ölü ele geçirildiğini, olay yerinde ikinci bir saldırganın olup olmadığının bilinmediğini açıkladı.

Soruşturma sürerken, olay yeri yakınlarına giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Kaynak: AA, TRT Haber