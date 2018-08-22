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Hindistan'da son yüzyılın en büyük sel felaketi sürüyor

Muson yağmurunun vurduğu Hindistan'da yüzyılın en büyük sel felaketi yaşanıyor. Bir haftada 400 kişinin hayatını kaybettiği felakette bir milyon kişi evsiz kaldı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 16:22





