Hindistan'da son yüzyılın en büyük sel felaketi sürüyor

Muson yağmuru Hindistan'ın Kerala eyaletini adeta göle çevirdi .Selden kaçan yaklaşık 800 bin kişi sığınak ve kamplara yerleştirildi.
Ülkede evlerin yanı sıra çok sayıda yol ve köprü de kullanılamaz hale geldi.
8 Ağustos'ta başlayan ve günlerce süren muson yağmurları şiddetini yavaş yavaş azaltmaya başlayınca, mahsur kalanlara yardım çalışmaları da hızlandı.
Ancak suların çekilmemesi nedeniyle çok sayıda insanın hala mahsur kaldığı vurgulanıyor.
Hindistan ordusu, arama ve kurtarma destek veriyor.
Kaynak: TRT Haber, AP, AFP