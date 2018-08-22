  • 22 AĞUSTOS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.081
    EURO 7.05
  • BIST 90185.99
    ALTIN 233.306
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 'Ebola' alarmı: 32 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 'Ebola' alarmı: 32 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) temmuz ayında yeniden görülmeye başlayan Ebola salgınında, virüs nedeniyle öldükleri kesinleşenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kongo Demokratik Cumhuriyetinde Ebola alarmı: 32 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, temmuz sonunda Kuzey Kivu eyaletinde başlayan salgında tespit edilen kanamalı ateş vakası 102'ye çıkarken, bunlardan 75'inin, Ebola virüsü taşıdığı kesinleşti.

Söz konusu 75 kişiden 4'ünün daha hayatını kaybetmesiyle virüs kurbanlarının sayısı 32'ye çıktı.

Virüsten öldüğü kesinleşmeyen 27 kişi daha bulunuyor

Öte yandan 102 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 27 ölüm daha bulunuyor. Benzer belirtiler sonrası gerçekleşen ölümlerin, salgının duyurulmasından önce olması ve Ebola'nın bulaşma riski nedeniyle mezarlar açılarak ölüm sebebinin tespitine ilişkin testler yapılamıyor.

Ülkedeki bir önceki Ebola salgını, Kuzey Kivu'ya 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki Ekvator eyaletinde görülmüştü.

Ebola 2013'te tekrar gün yüzüne çıktı

İlk kez 1976'da KDC'de ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden görülmüştü.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: Kongo Demokratik Cumhuriyeti, KDC, ebola
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER