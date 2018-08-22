Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 'Ebola' alarmı: 32 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, temmuz sonunda Kuzey Kivu eyaletinde başlayan salgında tespit edilen kanamalı ateş vakası 102'ye çıkarken, bunlardan 75'inin, Ebola virüsü taşıdığı kesinleşti.

Söz konusu 75 kişiden 4'ünün daha hayatını kaybetmesiyle virüs kurbanlarının sayısı 32'ye çıktı.

Virüsten öldüğü kesinleşmeyen 27 kişi daha bulunuyor

Öte yandan 102 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 27 ölüm daha bulunuyor. Benzer belirtiler sonrası gerçekleşen ölümlerin, salgının duyurulmasından önce olması ve Ebola'nın bulaşma riski nedeniyle mezarlar açılarak ölüm sebebinin tespitine ilişkin testler yapılamıyor.

Ülkedeki bir önceki Ebola salgını, Kuzey Kivu'ya 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki Ekvator eyaletinde görülmüştü.

Ebola 2013'te tekrar gün yüzüne çıktı

İlk kez 1976'da KDC'de ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden görülmüştü.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA