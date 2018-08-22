Endonezya'da yasa dışı avlanan 125 balıkçı teknesi batırıldı

Endonezya Denizcilik ve Su Ürünleri Bakanlığı Sözcüsü Lily Pregiwati, ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda, ülke sularında yasa dışı avlanan 125 kaçak balıkçı teknesinin belirlendiğini söyledi.

Bu teknelerin hepsinin batırıldığını belirten Pregiwati, teknelerden 86'sının Vietnam, 20'sinin Malezya, 14'ünün Filipinler bandıralı ve 5'inin de yerel olduğunu kaydetti.

Devlet Başkanı Joko Widodo, 2014'te göreve geldiğinde, yasa dışı balıkçılığın ülke ekonomisini büyük zarara uğrattığını vurgulayarak, kaçak avcılıkta kullanılan balıkçı gemilerine karşı sert yaptırımlar uygulama kararı almıştı. Söz konusu gemiler, dinamitle patlatılarak batırılırken, bu yöntemle kaçak avlanmak isteyenlerin caydırılması amaçlanıyor.

Verilere göre, 2014 yılından bu yana yapılan operasyonlarda yaklaşık 488 balıkçı gemisi batırıldı.

Kaynak: AA